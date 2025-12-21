Мбаппе забил 66 голов за «Реал» и Францию в 2025 году
Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе реализовал пенальти в матче Ла Лиги с «Севильей» (2:0).
Таким образом, 27-летний игрок забил 66 голов за «Мадрид» и сборную Франции в 2025-м.
В уходящем календарном году на счету Мбаппе 59 мячей за клуб и 7 – за «трехцветных».
Следующий матч «Реал» проведет 4 января – с «Бетисом» в Ла Лиге.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
