Дзюба о переписанном ФИФА голе на Кержакова: «Готов вернуться в сборную»
Дзюба о переписанном голе ФИФА на Кержакова: готов вернуться в сборную.
Нападающий «Акрона» Артем Дзюба сообщил о готовности вернуться в сборную России.
«Готов вернуться в сборную», – сказал Дзюба.
Ранее ФИФА подтвердила, что Александр Кержаков, а не Андрей Аршавин забил за сборную России в товарищеском матче с Германией (2:2) в 2005 году. Если РФС подтвердит это, Артем Дзюба перестанет быть единоличным рекордсменом сборной – у них с Кержаковым будет по 31 голу.
«Ньюкасл» против «Челси». Кто победит?3197 голосов
Ньюкасл
Будет ничья
Челси
Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости