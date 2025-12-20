Дзюба о переписанном ФИФА голе на Кержакова: «Готов вернуться в сборную»

Дзюба о переписанном голе ФИФА на Кержакова: готов вернуться в сборную.

Нападающий «Акрона » Артем Дзюба сообщил о готовности вернуться в сборную России.

«Готов вернуться в сборную», – сказал Дзюба.

Ранее ФИФА подтвердила , что Александр Кержаков , а не Андрей Аршавин забил за сборную России в товарищеском матче с Германией (2:2) в 2005 году. Если РФС подтвердит это, Артем Дзюба перестанет быть единоличным рекордсменом сборной – у них с Кержаковым будет по 31 голу.