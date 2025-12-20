Степанова и Букин стали пятикратными чемпионами России в танцах на льду
Степанова и Букин стали пятикратными чемпионами России в танцах на льду.
Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин стали пятикратными чемпионами России в танцах на льду.
Сегодня дуэт взял золото на турнире в Санкт-Петербурге. Ранее это удавалось им в сезонах-2020/21, 2021/22, 2023/24, 2024/25.
Степановой 30 лет, Букину 32 года. Они также являются пятикратными призерами чемпионатов Европы.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости