Степанова и Букин стали пятикратными чемпионами России в танцах на льду



Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин стали пятикратными чемпионами России в танцах на льду.

Сегодня дуэт взял золото на турнире в Санкт-Петербурге. Ранее это удавалось им в сезонах-2020/21, 2021/22, 2023/24, 2024/25.

Степановой 30 лет, Букину 32 года. Они также являются пятикратными призерами чемпионатов Европы.

