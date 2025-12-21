«ПСЖ» выиграл 50 матчей за год – рекорд для клубов Лиги 1
«ПСЖ» разгромил «Фонтене» (4:0) в 1/32 финала Кубка Франции.
Таким образом, парижане выиграли 50 матчей в 2025 календарном году во всех турнирах – это рекорд для клубов Лиги 1.
Следующую игру «ПСЖ» проведет 4 января – с «Парижем» в чемпионате Франции.
Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...37830 голосов
Точно основной в «ПСЖ»
Продолжит играть, но еще не 1-й номер
Все равно 2-й номер
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Opta
