Мбаппе повторил рекорд Роналду по голам в «Реале» за год – по 59 мячей. Килиан забил «Севилье» с пенальти на 86-й, еще один отменили на 90-й

Килиан Мбаппе повторил рекорд Криштиану Роналду по голам за «Реал» в году.

Килиан Мбаппе повторил рекорд Криштиану Роналду по голам в составе «Реала» за календарный год. 

27-летний французский нападающий реализовал пенальти на 86-й минуте матча 17-го тура Ла Лиги против «Севильи» (2:0). Это его 59-й гол за мадридский клуб в 2025 году.

Таким образом, Мбаппе повторил достижение Криштиану Роналду, португалец забил 59 голов за «Реал» в 2013-м.

Отметим, что в матче с «Севильей» на 89-й минуте арбитр назначил еще один пенальти фол на Джуде Беллингеме, но на 90-й арбитр изменил решение после ВАР. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
