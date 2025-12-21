Мбаппе повторил рекорд Роналду по голам в «Реале» за год – по 59 мячей. Килиан забил «Севилье» с пенальти на 86-й, еще один отменили на 90-й
Килиан Мбаппе повторил рекорд Криштиану Роналду по голам за «Реал» в году.
Килиан Мбаппе повторил рекорд Криштиану Роналду по голам в составе «Реала» за календарный год.
27-летний французский нападающий реализовал пенальти на 86-й минуте матча 17-го тура Ла Лиги против «Севильи» (2:0). Это его 59-й гол за мадридский клуб в 2025 году.
Таким образом, Мбаппе повторил достижение Криштиану Роналду, португалец забил 59 голов за «Реал» в 2013-м.
Отметим, что в матче с «Севильей» на 89-й минуте арбитр назначил еще один пенальти фол на Джуде Беллингеме, но на 90-й арбитр изменил решение после ВАР.
Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...37438 голосов
Точно основной в «ПСЖ»
Продолжит играть, но еще не 1-й номер
Все равно 2-й номер
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости