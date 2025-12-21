Килиан Мбаппе повторил рекорд Криштиану Роналду по голам за «Реал» в году.

27-летний французский нападающий реализовал пенальти на 86-й минуте матча 17-го тура Ла Лиги против «Севильи» (2:0). Это его 59-й гол за мадридский клуб в 2025 году.

Таким образом, Мбаппе повторил достижение Криштиану Роналду , португалец забил 59 голов за «Реал» в 2013-м.

Отметим, что в матче с «Севильей» на 89-й минуте арбитр назначил еще один пенальти фол на Джуде Беллингеме, но на 90-й арбитр изменил решение после ВАР.