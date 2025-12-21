«Арсенал» выиграл 3 из 4 последних матчей в АПЛ и лидирует с 2-очковым отрывом от «Ман Сити»

«Арсенал» опережает «Манчестер Сити» на 2 очка после 17 туров АПЛ.

«Арсенал» сохранил первую строчку в АПЛ по итогам 17-го тура.

Команда Микеля Артеты одолела «Эвертон» (1:0) и продолжает лидировать в чемпионате – у нее 39 очков. Отрыв от «Манчестер Сити » составляет два балла.

«Астон Вилла » идет третьей (33 очка при игре в запасе), а замыкает четверку «Челси » (29). 29 очков также у «Ливерпуля », он на данный момент на пятом месте.

«Арсенал» выиграл 3 из 4 последних матчей в АПЛ и 27 декабря встретится с «Брайтоном».