  • «Арсенал» выиграл 3 из 4 последних матчей в АПЛ и лидирует с 2-очковым отрывом от «Ман Сити»
8

«Арсенал» выиграл 3 из 4 последних матчей в АПЛ и лидирует с 2-очковым отрывом от «Ман Сити»

«Арсенал» опережает «Манчестер Сити» на 2 очка после 17 туров АПЛ.

«Арсенал» сохранил первую строчку в АПЛ по итогам 17-го тура.

Команда Микеля Артеты одолела «Эвертон» (1:0) и продолжает лидировать в чемпионате – у нее 39 очков. Отрыв от «Манчестер Сити» составляет два балла.

«Астон Вилла» идет третьей (33 очка при игре в запасе), а замыкает четверку «Челси» (29). 29 очков также у «Ливерпуля», он на данный момент на пятом месте.

«Арсенал» выиграл 3 из 4 последних матчей в АПЛ и 27 декабря встретится с «Брайтоном».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
