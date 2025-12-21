«Арсенал» выиграл 3 из 4 последних матчей в АПЛ и лидирует с 2-очковым отрывом от «Ман Сити»
«Арсенал» опережает «Манчестер Сити» на 2 очка после 17 туров АПЛ.
«Арсенал» сохранил первую строчку в АПЛ по итогам 17-го тура.
Команда Микеля Артеты одолела «Эвертон» (1:0) и продолжает лидировать в чемпионате – у нее 39 очков. Отрыв от «Манчестер Сити» составляет два балла.
«Астон Вилла» идет третьей (33 очка при игре в запасе), а замыкает четверку «Челси» (29). 29 очков также у «Ливерпуля», он на данный момент на пятом месте.
«Арсенал» выиграл 3 из 4 последних матчей в АПЛ и 27 декабря встретится с «Брайтоном».
Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...37359 голосов
Точно основной в «ПСЖ»
Продолжит играть, но еще не 1-й номер
Все равно 2-й номер
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
