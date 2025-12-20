Максим Джиошвили перешел в «Трактор», Семен Дер-Аргучинцев – в «Динамо».

«Динамо » и «Трактор» произвели обмен, в результате которого 29-летний нападающий Максим Джиошвили перешел в уральскую команду, а 25-летний форвард Семен Дер-Аргучинцев стал хоккеистом московского клуба.

В этом сезоне Джиошвили набрал 9 (3+6) очков при полезности «минус 1» в 36 матчах Фонбет чемпионата КХЛ . Среднее игровое время – 13:23. Он выступал за «Динамо» с сезона-2022/23.

Дер-Аргучинцев записал на свой счет 23 (2+21) балла при полезности «плюс 7» в 33 матчах. Среднее игровое время – 18:07. Он представлял «Трактор » с сезона-2023/24.