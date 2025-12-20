0

Единая лига ВТБ. УНИКС сыграет с «Зенитом», «Самара» примет «Автодор»

Сегодня пройдут два матча в рамках регулярного сезона Лиги ВТБ.

«Зенит», выигравший 6 из 7 последних матчей, попытается взять реванш у УНИКСа за октябрьский разгром («-27»).

В матче «Самары» и «Автодора» прервется одна из серий поражений: 15 у самарцев или 13 у саратовцев.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: ЦСКА – 14-2, УНИКС – 13-2, Зенит – 11-5, Локомотив-Кубань – 10-6, Бетсити Парма – 9-6, МБА-МАИ – 9-6, Уралмаш – 6-8, Енисей – 6-9, Пари Нижний Новгород – 4-11, Автодор – 2-14, Самара – 0-15.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
logoЕдиная лига ВТБ
результаты
logoУНИКС
logoАвтодор
logoЗенит
logoСамара
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Конфликт между Кириллом Елатонцевым и «Локомотивом-Кубань» будет рассмотрен в спортивной арбитражной палате (НЦСА)
вчера, 14:45
В 10 раз сократились отчисления букмекеров в адрес Единой лиги ВТБ – с 39,4 до 3,6 млн рублей в 3-м квартале
вчера, 10:17
Единая лига ВТБ. Трент Фрэйзер набрал 25 очков и помог «Зениту» взять верх над «Локомотивом‑Кубань», ЦСКА уверенно обыграл «Уралмаш»
17 декабря, 18:00
Главные новости
Виктор Вембаньяма провел 100-ю игру подряд с хотя бы одним блок-шотом, став третьим в истории НБА
сегодня, 07:47
Дэнни Грин: «Я бы поставил Джейлена Брауна выше Брансона в гонке за MVP»
сегодня, 07:35
Джефф Тиг: «Как так получается, что Кнехт в G-лиге, а Бронни нет?»
сегодня, 07:26
НБА. 35 очков Шэя Гилджес-Александера не спасли «Оклахому» в матче с «Миннесотой», 33 очка Деррика Уайта помогли «Бостону» разобраться с «Майами» и другие результаты
сегодня, 07:20
Кевин Дюрэнт: «Если не надо никуда идти, могу не мыться два дня»
сегодня, 07:15
Энтони Эдвардс о Стефене Карри: «Он открыл мне глаза на то, что никогда нельзя изменять тренировочному процессу»
сегодня, 07:14
Кендрик Перкинс: «Вембаньяма – тот самый, кого так ждала НБА. Он хочет быть лицом лиги»
сегодня, 07:04
Влад Голдин дебютировал в НБА – вышел на последнюю минуту игры с «Бостоном»
сегодня, 06:50
За «Даллас» выступают сразу четыре игрока, у которых есть близнецы
сегодня, 06:36
Деррик Уайт забил 9 трехочковых (повторение рекорда карьеры) и набрал 33 очка в победном матче против «Майами»
сегодня, 06:29Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Турции. «Трабзонспор» примет «Фенербахче», «Бешикташ» встретится с «Тофашем»
23 секунды назад
ACB. «Жирона» встретится с «Тенерифе», «Форса Льейда» примет «Реал» и другие матчи
8 минут назад
Премьер-лига. Женщины. «Динамо Курск» примет «Надежду», «Спарта энд К» встретится с «Динамо Москва» и другие матчи
16 минут назад
Судья Тре Мэддокс получил травму, матч «Кливленд» – «Чикаго» продолжила обслуживать бригада из двух человек
55 минут назад
Энтони Эдвардс о решении добавить новые элементы в арсенал: «Поиграл против ОКС»
сегодня, 06:51
Чемпионат Франции. «Булазак» справился с «Лиможем»
вчера, 21:59
Адриатическая лига. «Клуж» победил КРКА, «Задар» справился с «Илирией»
вчера, 21:24
ПАОК официально объявил о подписании Патрика Беверли
вчера, 19:50Фото
CEO «Баварии» Марко Пешич: «Цифры бюджетов раскрыли, несмотря на протесты некоторых клубов. Не ради прозрачности, а чтобы сгенерировать заголовки»
вчера, 18:16
Фанат получил пожизенный запрет на посещение арены «Панатинаикоса» из-за нападения на владельца «Хапоэля»
вчера, 17:59