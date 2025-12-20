Единая лига ВТБ. УНИКС сыграет с «Зенитом», «Самара» примет «Автодор»
Сегодня пройдут два матча в рамках регулярного сезона Лиги ВТБ.
«Зенит», выигравший 6 из 7 последних матчей, попытается взять реванш у УНИКСа за октябрьский разгром («-27»).
В матче «Самары» и «Автодора» прервется одна из серий поражений: 15 у самарцев или 13 у саратовцев.
Регулярный чемпионат
Положение команд: ЦСКА – 14-2, УНИКС – 13-2, Зенит – 11-5, Локомотив-Кубань – 10-6, Бетсити Парма – 9-6, МБА-МАИ – 9-6, Уралмаш – 6-8, Енисей – 6-9, Пари Нижний Новгород – 4-11, Автодор – 2-14, Самара – 0-15.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
