Винисиус убрал фото с футболкой «Реала» и оставил многоточие в инстаграме после игры с «Севильей». Не забивающего с октября вингера заменили на 83-й минуте
Винисиус Жуниор после игры с «Севильей» убрал фото с футболкой «Реала».
Винисиус Жуниор поменял аватар в Instagram после игры с «Севильей».
Вингер «Реала» отыграл 83 минуты в матче Ла Лиги и был заменен. Он не забивает с первой половины октября.
Marca заметила, что вскоре после окончания игры бразилец поставил другое фото в профиле. Раньше использовался кадр, на котором игрок держит в руках футболку «Реала». Теперь основное фото – в форме сборной.
Также в историях Винисиус выложил кадр, сделанный во время матча «Реала», с многоточием под ним.
Изображение: нстаграм Винисиуса
Фанаты «Реала» освистывали Винисиуса после замены в матче с «Севильей», пока вингер покидал поле
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: инстаграм Винисиуса Жуниора
