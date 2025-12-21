Винисиус убрал фото с футболкой «Реала» и оставил многоточие в инстаграме после игры с «Севильей». Не забивающего с октября вингера заменили на 83-й минуте

Винисиус Жуниор после игры с «Севильей» убрал фото с футболкой «Реала».

Винисиус Жуниор поменял аватар в Instagram после игры с «Севильей».

Вингер «Реала» отыграл 83 минуты в матче Ла Лиги и был заменен. Он не забивает с первой половины октября.

Marca заметила , что вскоре после окончания игры бразилец поставил другое фото в профиле. Раньше использовался кадр, на котором игрок держит в руках футболку «Реала». Теперь основное фото – в форме сборной.

Также в историях Винисиус выложил кадр, сделанный во время матча «Реала », с многоточием под ним.

Изображение: нстаграм Винисиуса

