Овечкин не забил в 7-м матче подряд. Форвард «Вашингтона» остался без очков в игре с «Детройтом» и был признан 3-й звездой
Александр Овечкин продлил безголевую серию до 7 игр, не забив «Детройту».
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не отметился результативными действиями в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» (2:5).
На данный момент в активе 40-летнего россиянина 31 (14+17) очко в 35 играх в текущем сезоне при полезности «+6». Текущая безголевая серия – 7 матчей (2 ассиста и 19 бросков в створ на отрезке). Форвард не набрал очки в третьем матче кряду.
Сегодня Овечкин отметился 2 бросками в створ и применил 3 силовых приема за 18:06 на льду. Александра признали третьей звездой матча.
Второй звездой стал голкипер «Детройта» Джон Гибсон, отразивший 24 из 26 бросков, первая звезда – защитник гостей Мориц Зайдер с голом и ассистом.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
