«Не мог бы ты мне отсосать?» Радиокомментатор матчей «Филадельфии» – коллеге по репортажу. Сондерса за шутку отстранили от работы на две игры

Радиокомментатор матчей «Филадельфии» отстранен из-за шутки сексуального характера.

Радиокомментатор Тим Сондерс отстранен от работы в предстоящих двух матчах «Филадельфии» из-за шутки сексуального характера в адрес коллеги.

В ходе матча регулярного чемпионата НХЛ между «Баффало» и «Филадельфией» (5:3) Сондерс обратился к коллеге по репортажу, аналитику и бывшему хоккеисту «Флайерс» Тодду Федораку.

Сондерс сказал: «Пока ты там внизу, не мог бы ты мне отсосать?». Этот эпизод произошел в ходе рекламной паузы во время матча, и комментатор подумал, что они не в эфире.

«Думаю, мы по-прежнему остаемся в эфире, Тим», – ответил Федорак.

«Филадельфия» сообщила, что Сондерс отстранен от работы на два ближайших матча команды.

«Нам известно о неуместном комментарии, прозвучавшем во время радиотрансляции в телевизионной паузе матча «Баффало » – «Филадельфия ». Это не соответствует стандартам поведения и ценностям, которые мы ожидаем от всех, кто связан с нашей организацией. Мы относимся к этому вопросу очень серьезно и приносим искренние извинения нашим слушателям, болельщикам и всем, кого затронули эти комментарии», – сообщили в клубе.

Сондерс работает в «Филадельфии» с 1997 года.