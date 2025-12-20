Чемпионат Италии. «Ювентус» против «Ромы», «Лацио» сыграет с «Кремонезе»

В Серии А пройдут матчи 16-го тура.

В 16-м туре Серии А в субботу «Лацио » примет «Кремонезе », «Ювентус » сыграет с «Ромой».

В воскресенье «Сассуоло » встретится с «Торино ».

Матчи «Наполи» – «Парма», «Интер» – «Лечче», «Верона» – «Болонья» и «Комо» – «Милан» перенесены на середину января из-за участия неаполитанцев, «нерадзурри», «россонери» и «Болоньи» в Суперкубке Италии.

Чемпионат Италии

16-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А