Чемпионат Италии. «Ювентус» против «Ромы», «Лацио» сыграет с «Кремонезе»
В Серии А пройдут матчи 16-го тура.
В 16-м туре Серии А в субботу «Лацио» примет «Кремонезе», «Ювентус» сыграет с «Ромой».
В воскресенье «Сассуоло» встретится с «Торино».
Матчи «Наполи» – «Парма», «Интер» – «Лечче», «Верона» – «Болонья» и «Комо» – «Милан» перенесены на середину января из-за участия неаполитанцев, «нерадзурри», «россонери» и «Болоньи» в Суперкубке Италии.
Чемпионат Италии
16-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
