Дьокереш забил впервые за 6 матчей. Форвард «Арсенала» реализовал пенальти в игре с «Эвертоном»

Виктор Дьокереш забил впервые за 6 матчей.

Нападающий «Арсенала » Виктор Дьокереш открыл счет в матче 17-го тура АПЛ с «Эвертоном » (1:0, первый тайм).

Швед реализовал пенальти на 27-й минуте. Это его первое результативное действие за 6 последних матчей в составе «канониров». Дьокереш не забивал с 1 ноября – гол в игре с «Бернли» (2:0).

В этом сезоне АПЛ на его счету 5 голов в 15 играх. Подробная статистика 27-летнего форварда – здесь .