Дьокереш забил впервые за 6 матчей. Форвард «Арсенала» реализовал пенальти в игре с «Эвертоном»
Виктор Дьокереш забил впервые за 6 матчей.
Нападающий «Арсенала» Виктор Дьокереш открыл счет в матче 17-го тура АПЛ с «Эвертоном» (1:0, первый тайм).
Швед реализовал пенальти на 27-й минуте. Это его первое результативное действие за 6 последних матчей в составе «канониров». Дьокереш не забивал с 1 ноября – гол в игре с «Бернли» (2:0).
В этом сезоне АПЛ на его счету 5 голов в 15 играх. Подробная статистика 27-летнего форварда – здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
