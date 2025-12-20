ФИФА подтвердила, что Кержаков забил Германии, а не Аршавин. Рекорд Дзюбы под угрозой, окончательное решение примет РФС (Иван Карпов)

  • Спортс
  ФИФА подтвердила, что Кержаков забил Германии, а не Аршавин. Рекорд Дзюбы под угрозой, окончательное решение примет РФС
ФИФА подтвердила, что Германии забил не Аршавин, а Кержаков.

ФИФА подтвердила, что Германии в 2005 году забил не Андрей Аршавин, а Александра Кержаков.

Соответствующее письмо из ФИФА получил экс-форвард «Зенита», сообщает Иван Карпов. В нем говорится, что по всем признакам автором гола в товарищеском матче, который завершился со счетом 2:2, стоит признать Кержакова. Однако окончательное решение должен принять РФС

Напомним, что в марте 2025 года нападающий «Акрона» Дзюба отличился в BetBoom товарищеском матче с Гренадой (5:0) и побил рекорд Кержакова по голам в составе сборной России.

Если исходить из решения ФИФА, то Дзюба больше не единоличный рекордсмен по голам за сборную. И у него, и у Кержакова по 31 мячу.

Кержаков догонит Дзюбу по голам в сборной, если этот перепишут с Аршавина – Германии-2005. Что за момент?

Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
logoАлександр Кержаков
logoАртем Дзюба
logoСборная России по футболу
logoпремьер-лига Россия
logoАкрон
logoРФС
Иван Карпов
logoЗенит
рекорды
logoФИФА
