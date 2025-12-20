ФИФА подтвердила, что Германии забил не Аршавин, а Кержаков.

ФИФА подтвердила, что Германии в 2005 году забил не Андрей Аршавин, а Александра Кержаков .

Соответствующее письмо из ФИФА получил экс-форвард «Зенита», сообщает Иван Карпов. В нем говорится, что по всем признакам автором гола в товарищеском матче, который завершился со счетом 2:2, стоит признать Кержакова. Однако окончательное решение должен принять РФС .

Напомним, что в марте 2025 года нападающий «Акрона» Дзюба отличился в BetBoom товарищеском матче с Гренадой (5:0) и побил рекорд Кержакова по голам в составе сборной России.

Если исходить из решения ФИФА, то Дзюба больше не единоличный рекордсмен по голам за сборную. И у него, и у Кержакова по 31 мячу.

Кержаков догонит Дзюбу по голам в сборной, если этот перепишут с Аршавина – Германии-2005. Что за момент?