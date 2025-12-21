Круговой – болельщикам ЦСКА: пусть будущий год будет еще лучше предыдущего.

Защитник ЦСКА Данил Круговой обратился к болельщикам армейцев в преддверии Нового года.

«Спасибо, что поддерживаете нас до последней минуты каждого матча. Порой только благодаря вам мы переворачивали ход игры в концовке.

Пусть будущий год будет еще лучше предыдущего!» – сказал Круговой.

После 18 туров ЦСКА занимает в РПЛ 4-е место.