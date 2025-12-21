Круговой – болельщикам ЦСКА: «Пусть будущий год будет еще лучше предыдущего!»
Круговой – болельщикам ЦСКА: пусть будущий год будет еще лучше предыдущего.
Защитник ЦСКА Данил Круговой обратился к болельщикам армейцев в преддверии Нового года.
«Спасибо, что поддерживаете нас до последней минуты каждого матча. Порой только благодаря вам мы переворачивали ход игры в концовке.
Пусть будущий год будет еще лучше предыдущего!» – сказал Круговой.
После 18 туров ЦСКА занимает в РПЛ 4-е место.
Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...38033 голоса
Точно основной в «ПСЖ»
Продолжит играть, но еще не 1-й номер
Все равно 2-й номер
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: телеграм-канал ЦСКА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости