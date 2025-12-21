Мбаппе в стиле Роналду отпраздновал повторение рекорда по голам за «Реал» за год: «Повторить достижение кумира, лучшего игрока в истории клуба... Он стал моим другом, хотел передать привет»

Мбаппе о повторении рекорда Роналду: Криштиану – мой кумир.

Килиан Мбаппе поделился впечатлениями от гола в ворота «Севильи», который он отпраздновал прыжком в стиле Криштиану Роналду.

«Сегодня особенный день, у меня день рождения. Я всегда говорил, что с детства мечтал принять участие в профессиональном футбольном матче в день рождения, особенно в составе команды моей мечты. Целью было завершить год победой.

[Забить 59 голов за «Реал» за один год] это невероятно. В свой первый [полный] год повторить достижение Роналду, моего кумира, лучшего футболиста в истории «Реала»... Мое празднование посвящено ему. Я хотел передать ему привет, потому что он всегда был добр ко мне, помогал адаптироваться, и здорово, что теперь я помогаю «Реалу» побеждать. Сегодня я хотел разделить этот момент с ним.

У меня с ним очень хорошие отношения, он стал моим другом, и я желаю ему и всем болельщикам «Реала» счастливого Рождества и Нового года», – сказал форвард в эфире клубного канала.

Мбаппе повторил рекорд Роналду по голам в «Реале» за год – по 59 мячей. Килиан забил «Севилье» с пенальти на 86-й, еще один отменили на 90-й