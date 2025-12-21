  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мбаппе в стиле Роналду отпраздновал повторение рекорда по голам за «Реал» за год: «Повторить достижение кумира, лучшего игрока в истории клуба... Он стал моим другом, хотел передать привет»
0

Мбаппе в стиле Роналду отпраздновал повторение рекорда по голам за «Реал» за год: «Повторить достижение кумира, лучшего игрока в истории клуба... Он стал моим другом, хотел передать привет»

Мбаппе о повторении рекорда Роналду: Криштиану – мой кумир.

Килиан Мбаппе поделился впечатлениями от гола в ворота «Севильи», который он отпраздновал прыжком в стиле Криштиану Роналду.

«Сегодня особенный день, у меня день рождения. Я всегда говорил, что с детства мечтал принять участие в профессиональном футбольном матче в день рождения, особенно в составе команды моей мечты. Целью было завершить год победой.

[Забить 59 голов за «Реал» за один год] это невероятно. В свой первый [полный] год повторить достижение Роналду, моего кумира, лучшего футболиста в истории «Реала»... Мое празднование посвящено ему. Я хотел передать ему привет, потому что он всегда был добр ко мне, помогал адаптироваться, и здорово, что теперь я помогаю «Реалу» побеждать. Сегодня я хотел разделить этот момент с ним. 

У меня с ним очень хорошие отношения, он стал моим другом, и я желаю ему и всем болельщикам «Реала» счастливого Рождества и Нового года», – сказал форвард в эфире клубного канала.

Мбаппе повторил рекорд Роналду по голам в «Реале» за год – по 59 мячей. Килиан забил «Севилье» с пенальти на 86-й, еще один отменили на 90-й

Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...37473 голоса
Точно основной в «ПСЖ»Матвей Сафонов
Продолжит играть, но еще не 1-й номерПСЖ
Все равно 2-й номерЛюка Шевалье
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
logoКилиан Мбаппе
logoЛа Лига
logoСевилья
logoКриштиану Роналду
logoРеал Мадрид
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мбаппе повторил рекорд Роналду по голам в «Реале» за год – по 59 мячей. Килиан забил «Севилье» с пенальти на 86-й, еще один отменили на 90-й
21 минуту назад
Мбаппе исполнилось 27 лет. «ПСЖ», «Реал» и сборная Франции поздравили форварда
сегодня, 09:14
Дембеле, Мбаппе, Ямаль, Рафинья, Витинья – в шорт-листе Globe Soccer Awards на приз игроку года, Энрике, Флик, Алонсо, Артета, Мареска – тренеру, Роналду – лучшему футболисту Ближнего Востока
18 декабря, 09:48
Главные новости
Тест для тех, кто смотрел АПЛ еще до прихода Пепа. Справится не каждый
только чтоТесты и игры
Фанаты «Реала» освистывали Винисиуса после замены в матче с «Севильей», пока вингер покидал поле
6 минут назад
Винисиус не забивает 17 матчей – больше двух месяцев
15 минут назад
«Реал» выиграл три матча подряд. Дальше – «Бетис» и «Атлетико»
21 минуту назад
Мбаппе повторил рекорд Роналду по голам в «Реале» за год – по 59 мячей. Килиан забил «Севилье» с пенальти на 86-й, еще один отменили на 90-й
21 минуту назад
Чемпионат Англии. «Арсенал» обыграл «Эвертон», «Ливерпуль» победил «Тоттенхэм», «Ман Сити» разгромил «Вест Хэм», «Челси» поделил очки с «Ньюкаслом»
28 минут назад
«Арсенал» выиграл 3 из 4 последних матчей в АПЛ и лидирует с 2-очковым отрывом от «Ман Сити»
29 минут назад
Салиба ударил Барри по ноге в штрафной «Арсенала», когда игроки тянулись к мячу – форвард «Эвертона» сыграл первым. Судья не назначил пенальти
30 минут назадФото
Чемпионат Испании. «Реал» победил «Севилью», «Сосьедад» Захаряна сыграл вничью с «Леванте»
33 минуты назад
«Реал» обыграл «Севилью» – 2:0. Мбаппе забил с пенальти, Беллингем – с игры, Маркао удалили
33 минуты назад
Ко всем новостям
Последние новости
«Арсенал» одолел «Эвертон» благодаря голу Дьокереша с пенальти – 1:0
29 минут назад
«ПСЖ» разгромил «Фонтене» – 4:0. Рамуш сделал дубль, у Дембеле гол с пенальти и ассист Дуэ
38 минут назад
Кубок Франции. «ПСЖ» Сафонова разгромил «Фонтене», «Монако» Головина встретится с «Осером» в воскресенье
38 минут назад
«Ювентус» обыграл «Рому» благодаря голам Опенда и Консейсау – 2:1
52 минуты назад
Тренер «Севильи» Альмейда получил две желтые за споры с судьей матча с «Реалом» и был удален после свистка на перерыв
сегодня, 21:27
Кассьерра интересен «Монтеррею» (Legalbet)
сегодня, 20:59
Дьокереш забил впервые за 6 матчей. Форвард «Арсенала» реализовал пенальти в игре с «Эвертоном»
сегодня, 20:38
В ПАОК опровергли, что предлагали «Зениту» обменять Чалова на Эраковича: «Неправда»
сегодня, 20:28
Экитике о 2:1 с «Тоттенхэмом»: «Это был не футбол, а настоящая война, и «Ливерпуль» ее выиграл. Мы контролировали игру и заслужили победу»
сегодня, 20:18
«Сосьедад» возглавил экс-тренер «Хоффенхайма» и «Штутгарта» Матараццо
сегодня, 20:14