«Зениту» интересен Леонардо из «Аль-Хилаля». Форвард и саудовцы против трансфера (Legalbet)

«Зениту» интересен форвард «Аль-Хилаля» Леонардо.

«Зенит» возобновил интерес к форварду «Аль-Хилаля» Маркосу Леонардо.

Петербуржцы изучали кандидатуру 22-летнего бразильца, когда тот еще выступал за «Бенфику», но в то время тренер «Зенита» Сергей Семак отказался от игрока ростом 1,75 м и попросил подписать более габаритного нападающего, сообщает Legalbet.

Саудовский клуб намерен удержать Леонардо, да и сам футболист не хочет продолжать карьеру в РПЛ. 

В 6 матчах текущего чемпионата Саудовской Аравии на счету Леонардо 6 голов.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Legalbet
logoМаркос Леонардо
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoЗенит
возможные трансферы
logoпремьер-лига Россия
logoАль-Хилаль
