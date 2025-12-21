«Зениту» интересен Леонардо из «Аль-Хилаля». Форвард и саудовцы против трансфера (Legalbet)

«Зениту» интересен форвард «Аль-Хилаля» Леонардо.

«Зенит» возобновил интерес к форварду «Аль-Хилаля» Маркосу Леонардо.

Петербуржцы изучали кандидатуру 22-летнего бразильца, когда тот еще выступал за «Бенфику», но в то время тренер «Зенита» Сергей Семак отказался от игрока ростом 1,75 м и попросил подписать более габаритного нападающего, сообщает Legalbet.

Саудовский клуб намерен удержать Леонардо, да и сам футболист не хочет продолжать карьеру в РПЛ.

В 6 матчах текущего чемпионата Саудовской Аравии на счету Леонардо 6 голов.