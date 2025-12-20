  • Спортс
  Исак получил травму, забивая «Тоттенхэму». Голеностоп форварда «Ливерпуля» оказался между ног совершавшего подкат ван де Вена
Исак получил травму, забивая «Тоттенхэму». Голеностоп форварда «Ливерпуля» оказался между ног совершавшего подкат ван де Вена

Исак получил травму в матче с «Тоттенхэмом».

Александер Исак из-за повреждения не смог доиграть матч с «Тоттенхэмом».

Нападающий «Ливерпуля», вышедший на замену сразу после перерыва в игре 17-го тура АПЛ, открыл счет на 56-й минуте. Он пробил первым же касанием после передачи Флориана Виртца, после чего голеностоп шведа оказался между ног совершавшего подкат Микки ван де Вена.

Исак упал на газон и уже не смог продолжить игру. Он закрывал лицо футболкой, когда ему оказывали помощь.

Вместо Александера вышел Джереми Фримпонг.

Изображение: кадр из трансляции Setanta Sports

