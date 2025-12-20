Исак получил травму, забивая «Тоттенхэму». Голеностоп форварда «Ливерпуля» оказался между ног совершавшего подкат ван де Вена

Исак получил травму в матче с «Тоттенхэмом».

Александер Исак из-за повреждения не смог доиграть матч с «Тоттенхэмом ».

Нападающий «Ливерпуля », вышедший на замену сразу после перерыва в игре 17-го тура АПЛ , открыл счет на 56-й минуте. Он пробил первым же касанием после передачи Флориана Виртца, после чего голеностоп шведа оказался между ног совершавшего подкат Микки ван де Вена .

Исак упал на газон и уже не смог продолжить игру. Он закрывал лицо футболкой, когда ему оказывали помощь.

Вместо Александера вышел Джереми Фримпонг.

Изображение: кадр из трансляции Setanta Sports