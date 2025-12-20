Холанд забил 103-й и 104-й голы в АПЛ и обогнал Роналду. Норвежец провел на 122 матча меньше

Эрлинг Холанд обогнал Криштиану Роналду по голам в АПЛ.

Нападающий «Манчестер Сити » сделал дубль в матче против «Вест Хэма » в 17-м туре чемпионата Англии. Это 103-й и 104-й голы норвежца в рамках Премьер-лиги – Эрлинг проводит 114-ю игру в этом турнире.

103 мяча в АПЛ забил выступавший за «Манчестер Юнайтед » Роналду. Португалец провел на 122 матча больше в английском чемпионате.

У Холанда 37 голов в 29 матчах сезона за «Ман Сити» и Норвегию. Эрлинг забил в 3-й игре подряд