Холанд забил 103-й и 104-й голы в АПЛ и обогнал Роналду. Норвежец провел на 122 матча меньше
Эрлинг Холанд обогнал Криштиану Роналду по голам в АПЛ.
Эрлинг Холанд обогнал Криштиану Роналду по количеству забитых в АПЛ голов.
Нападающий «Манчестер Сити» сделал дубль в матче против «Вест Хэма» в 17-м туре чемпионата Англии. Это 103-й и 104-й голы норвежца в рамках Премьер-лиги – Эрлинг проводит 114-ю игру в этом турнире.
103 мяча в АПЛ забил выступавший за «Манчестер Юнайтед» Роналду. Португалец провел на 122 матча больше в английском чемпионате.
У Холанда 37 голов в 29 матчах сезона за «Ман Сити» и Норвегию. Эрлинг забил в 3-й игре подряд
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Prime Video Sport
