  • Чемпионат Испании. «Валенсия» сыграет с «Мальоркой», «Реал» примет «Севилью» в субботу, «Барселона» и «Атлетико» проведут матчи в воскресенье
В Ла Лиге пройдут матчи 17-го тура.

В Ла Лиге стартует 17-й тур.

В пятницу «Валенсия» сыграет с «Мальоркой».

В субботу «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна встретится с «Леванте» на выезде, «Реал Мадрид» примет «Севилью».

В воскресенье «Барселона» в гостях сыграет с «Вильярреалом», «Атлетико» проведет выездной матч с «Жироной».

Чемпионат Испании

17-й тур

19 декабря 20:00, Месталья
Валенсия
Не начался
Мальорка
20 декабря 17:30, Эль-Садар
Осасуна
Не начался
Алавес
21 декабря 13:00, Монтиливи
Жирона
Не начался
Атлетико
21 декабря 20:00, Ла Картуха
Бетис
Не начался
Хетафе

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

