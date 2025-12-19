Чемпионат Испании. «Валенсия» сыграет с «Мальоркой», «Реал» примет «Севилью» в субботу, «Барселона» и «Атлетико» проведут матчи в воскресенье

В Ла Лиге пройдут матчи 17-го тура.

В Ла Лиге стартует 17-й тур.

В пятницу «Валенсия » сыграет с «Мальоркой».

В субботу «Реал Сосьедад » Арсена Захаряна встретится с «Леванте» на выезде, «Реал Мадрид » примет «Севилью».

В воскресенье «Барселона » в гостях сыграет с «Вильярреалом », «Атлетико» проведет выездной матч с «Жироной».

Чемпионат Испании

17-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги