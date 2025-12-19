Чемпионат Испании. «Валенсия» сыграет с «Мальоркой», «Реал» примет «Севилью» в субботу, «Барселона» и «Атлетико» проведут матчи в воскресенье
В Ла Лиге пройдут матчи 17-го тура.
В Ла Лиге стартует 17-й тур.
В пятницу «Валенсия» сыграет с «Мальоркой».
В субботу «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна встретится с «Леванте» на выезде, «Реал Мадрид» примет «Севилью».
В воскресенье «Барселона» в гостях сыграет с «Вильярреалом», «Атлетико» проведет выездной матч с «Жироной».
Чемпионат Испании
17-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
