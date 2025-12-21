Алонсо о свисте в адрес Винисиуса: «Болельщики «Реала» вправе выражать свое мнение»
Алонсо о свисте в адрес Винисиуса: болельщики «Реала» вправе выражать свое мнение.
Тренер «Реала» Хаби Алонсо высказался о свисте болельщиков «Мадрида» в адрес Винисиуса после его замены в матче Ла Лиги с «Севильей» (2:0).
«Болельщики, конечно же, суверенны и вправе выражать свое мнение.
Сегодняшний матч был сложным из-за того, как мы к нему подходили, мы можем прибавить и понимаем это, но я ценю текущую форму команды.
Теперь собираемся использовать эту паузу для отдыха и уверенно начать следующий год», – сказал Алонсо.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Marca
