«Ты говно и пидор, никчемный слабак, иди сюда!» Тренер вратарей «Бордо» дисквалифицирован на год за оскорбление судьи в матче Кубка Франции

29 ноября жиродинцы встречались с «Мазер Юзос Ронтиньон» в 1/8 финала Кубка Франции и одержали победу со счетом 4:3.

В конце игры Вильфрид Растоль вступил в перепалку с рефери и, согласно внесенным в протокол сведениям, кричал: «Ты кусок говна, никчемный слабак, пидор, иди сюда, я тебя жду!» Также Растоль провоцировал публику. На 89-й минуте тренер был удален.

Дисциплинарная комиссия приняла решение дисквалифицировать нарушителя на 12 месяцев, 3 из которых – условный срок. Дискриминационный характер одного из оскорбительных слов («пидор») послужил отягчающим обстоятельством.

21 декабря Спортс’’ совместно с ТВ Старт покажет мультикаст пяти игр: «Монако» – «Осер», «Марсель» – «Бурк-ан-Бресс», «Ницца» – «Сент-Этьен» , «Конкарно» – «Нант» и «Страсбур» – «Дюнкерк». Начало трансляции студии с участием эксперта по французскому футболу и автора Спортса’’ Артема Денисова в 16:30 по московскому времени.

Кубок Франции – душа. Ловим нотки Гюго, Золя и Стендаля

