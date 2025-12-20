«Ювентус» – «Рома». Онлайн-трансляция начнется в 22:45

«Ювентус» сыграет с «Ромой».

«Ювентус » примет «Рому» в 16-м туре Серии А.

Матч пройдет на «Альянц Стэдиум».

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 22:45 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч Футбол 1».

Таблица Серии А

Статистика Серии А