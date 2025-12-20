  • Спортс
0

Кубок мира. Гонка преследования. Ханна Оберг стартует первой, Жанмонно – 2-й, Вирер – 3-й, Виттоцци – 4-й, Брезаз-Буше – 7-й, Симон – 14-й

Оберг, Жанмонно, Вирер выступят в пасьюте на Кубке мира в Анси.

20 декабря биатлонистки выступят в гонки преследования на этапе Кубка мира в Анси.

Кубок мира по биатлону-2025/26

3-й этап

Анси, Франция

Женщины, гонка преследования

Начало – 14:15 по московскому времени, прямая трансляция – в Okko. 

Расписание третьего этапа Кубка мира по биатлону в Анси

