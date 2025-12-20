Кристина Резцова: «Большунов не здоровается ни с кем. Просто такой человек по жизни»

Биатлонистка Резцова: Большунов ни с кем не здоровается.

Российская биатлонистка Кристина Резцова рассказала о поведении трехкратного олимпийского чемпиона по лыжам Александра Большунова .

Биатлонисты отвечали на вопрос о номерах известных людей у них в телефонной книжке.

«Он даже не здоровается! Как он мне даст телефон? Он вообще мало с кем с здоровается. Я не заслуживаю. Так‑то я c ним на одну Олимпиаду ездила. После Игр где только ни виделись. Он не здоровается ни с кем. Просто такой человек по жизни», – сказала Резцова в эфире программы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».