

Чемпионат России. Петросян, Двоеглазова, Фролова, Садкова, Захарова, Гущина, Хуснутдинова выступят с произвольными программами

Петросян, Двоеглазова, Фролова, Садкова покажут произвольные программы на ЧР.

20 декабря фигуристки выступят с произвольными программами на чемпионате России в Санкт-Петербурге. 

Чемпионат России по фигурному катанию-2026

Санкт-Петербург

Женщины, произвольная программа

Начало – 18:05 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала. 

Первая разминка

1. Ева Зубкова

2. Мария Пулина

3. Арина Кудлай

4. Мария Мазур

5. Мария Елисова

6. Анна Ляшенко

Вторая разминка

7. Ксения Синицына

8. Елизавета Куликова

9. Софья Муравьева

10. Камилла Нелюбова

11. Вероника Яметова

12. Дина Хуснутдинова

Третья разминка

13. Ксения Гущина

14. Мария Захарова

15. Дарья Садкова

16. Анна Фролова

17. Алиса Двоеглазова

18. Аделия Петросян

После короткой программы

1. Аделия Петросян – 86,52

2. Алиса Двоеглазова – 74,59

3. Анна Фролова – 73,93

4. Дарья Садкова – 73,27

5. Мария Захарова – 71,37

6. Ксения Гущина – 70,63

7. Дина Хуснутдинова – 70,62

8. Вероника Яметова – 69,98

9. Камилла Нелюбова – 69,47

10. Софья Муравьева – 69,23

11. Елизавета Куликова – 68,43

12. Ксения Синицына – 67,96

13. Анна Ляшенко – 67,04

14. Мария Елисова – 65,85

15. Мария Мазур – 62,93

16. Арина Кудлай – 60,98

17. Мария Пулина – 58,13

18. Ева Зубкова – 52,34

Расписание чемпионата России по фигурному катанию-2026 в Санкт-Петербурге

