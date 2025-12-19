Кубок Содружества. Латыпов стартует первым в гонке преследования, Сидоров – 2-м, Серохвостов – 3-м, Халили – 4-м

Латыпов, Сидоров и Серохвостов пробегут преследование на Кубке Содружества.

20 декабря на этапе Кубка Содружества по биатлону в Чайковском пройдет мужская гонка преследования.

Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2025/26

3-й этап

Чайковский

Мужчины, гонка преследования

Начало – 9.00 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена

Старт-лист

1. Эдуард Латыпов

2. Евгений Сидоров – 0,5

3. Даниил Серохвостов – 0,22

4. Карим Халили – 0,28

5. Александр Поварницын – 0,44

6. Антон Смольский (Беларусь) – 0,45

7. Александр Корнев – 0,53

8. Роман Еремин – 0,58

9. Михаил Бурундуков – 1,03

10. Степан Данилов (Беларусь) – 1,04

11. Савелий Коновалов – 1,12

12. Роман Сурнев – 1,13

13. Александр Логинов – 1,14

14. Кирилл Стрельцов – 1,18

15. Иван Колотов – 1,19

24. Кирилл Бажин – 2,06

Расписание трансляций третьего этапа Кубка Содружества по биатлону в Чайковском