Кубок Содружества. Латыпов стартует первым в гонке преследования, Сидоров – 2-м, Серохвостов – 3-м, Халили – 4-м
20 декабря на этапе Кубка Содружества по биатлону в Чайковском пройдет мужская гонка преследования.
Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2025/26
3-й этап
Чайковский
Мужчины, гонка преследования
Начало – 9.00 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена
Старт-лист
2. Евгений Сидоров – 0,5
3. Даниил Серохвостов – 0,22
4. Карим Халили – 0,28
5. Александр Поварницын – 0,44
6. Антон Смольский (Беларусь) – 0,45
7. Александр Корнев – 0,53
8. Роман Еремин – 0,58
9. Михаил Бурундуков – 1,03
10. Степан Данилов (Беларусь) – 1,04
11. Савелий Коновалов – 1,12
12. Роман Сурнев – 1,13
13. Александр Логинов – 1,14
14. Кирилл Стрельцов – 1,18
15. Иван Колотов – 1,19
24. Кирилл Бажин – 2,06
