Тарасенко забил и сделал ассист в матче с «Эдмонтоном». У форварда «Миннесоты» 7+12 в 29 играх сезона

Владимир Тарасенко забил и сделал ассист в матче против «Эдмонтона».

Нападающий «Миннесоты» Владимир Тарасенко отметился голом и результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона » (5:2).

В активе 34-летнего россиянина гол, ассист, 4 броска в створ и 3 силовых приема при полезности «плюс 2» за 14:53 на льду.

Теперь на счету Тарасенко 19 (7+12) очков и «плюс 1» в 29 мачтах сезона при среднем игровом времени 15:26. Владимир набрал 6 (4+2) баллов в 3 последних встречах.