Тарасенко забил и сделал ассист в матче с «Эдмонтоном». У форварда «Миннесоты» 7+12 в 29 играх сезона
Владимир Тарасенко забил и сделал ассист в матче против «Эдмонтона».
Нападающий «Миннесоты» Владимир Тарасенко отметился голом и результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона» (5:2).
В активе 34-летнего россиянина гол, ассист, 4 броска в створ и 3 силовых приема при полезности «плюс 2» за 14:53 на льду.
Теперь на счету Тарасенко 19 (7+12) очков и «плюс 1» в 29 мачтах сезона при среднем игровом времени 15:26. Владимир набрал 6 (4+2) баллов в 3 последних встречах.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости