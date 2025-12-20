  • Спортс
  • «Зенит» и ЦСКА обсуждают обмен Гонду на Дивеева с доплатой от петербуржцев. Игроки готовы сменить команды («Чемпионат»)
18

«Зенит» и ЦСКА обсуждают обмен Гонду на Дивеева с доплатой от петербуржцев. Игроки готовы сменить команды («Чемпионат»)

«Зенит» и ЦСКА могут обменяться игроками.

Лусиано Гонду может перейти в ЦСКА из «Зенита» в рамках сделки по Игорю Дивееву.

Ранее сообщалось, что клубы ведут переговоры о трансфере российского защитника. По информации «Чемпионата», речь идет об обмене на аргентинского форварда с доплатой со стороны петербуржцев. 

Утверждается, что обе стороны готовы осуществить такой обмен, Дивеев и Гонду тоже согласны поменять команды. Однако клубы пока не согласовали сумму, которую должен заплатить «Зенит». 

ЦСКА готов отпустить Дивеева, потому что команде необходим высококлассный центральный нападающий. Если обмен на Гонду произойдет, армейцы выйдут на рынок в поисках центрального защитника. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
возможные трансферы
logoпремьер-лига Россия
logoЦСКА
logoЛусиано Гонду
logoИгорь Дивеев
logoЗенит
logoЧемпионат.com
