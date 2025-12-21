Алонсо про 2:0 с «Севильей»: «Реал» играет не на своем уровне, и мы хотим это исправить. Благодаря последним победам начнем год с возможностью побороться за все трофеи»

Хаби Алонсо: «Реал» играет не на своем уровне.

Хаби Алонсо признал, что «Реал» играл против «Севильи» (2:0) не лучшим образом.

«У нас будет время поразмышлять на тему того, на каком мы сейчас этапе. Сегодня был матч, который мы обязаны были выигрывать, стараться набрать три очка. Знаем, что способны играть лучше, и мы хотим играть лучше. Мы набрали три очка и постараемся начать следующий год более удачно.

Я здесь не для того, чтобы давать оценки. Мы знаем, в какой мы ситуации, у нас есть определенные требования и элемент самокритики, которые позволят нам играть лучше. Мы знаем, что играем не на своем уровне, и хотим это исправить.

Вчера вы спрашивали, что будет важнее всего, и важнее всего было победить. Что-то пошло не так, как нам хотелось, в других аспектах мы были ближе к желаемому результату, но мы набрали три очка. Мы победили в последних матчах, и это позволяет нам начинать следующий год с возможностью побороться за все трофеи», – заявил главный тренер «Реала ».