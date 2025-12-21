Илья Михеев прервал безголевую серию из 20 матчей.

Нападающий «Чикаго » Илья Михеев оформил дубль в матче с «Оттавой» (3:3 , третий период), прервав серию из 20 игр без голов.

Теперь на счету 31-летнего россиянина 10 (6+4) очков в 33 матчах текущего регулярного сезона НХЛ .