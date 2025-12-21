Михеев прервал серию из 20 матчей без голов, дважды забив «Оттаве». У форварда «Чикаго» 6+4 в 33 играх сезона
Илья Михеев прервал безголевую серию из 20 матчей.
Нападающий «Чикаго» Илья Михеев оформил дубль в матче с «Оттавой» (3:3, третий период), прервав серию из 20 игр без голов.
Теперь на счету 31-летнего россиянина 10 (6+4) очков в 33 матчах текущего регулярного сезона НХЛ.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
