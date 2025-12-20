«Тоттенхэм» – «Ливерпуль». Онлайн-трансляция начнется в 20:30
«Ливерпуль» сыграет с «Тоттенхэмом».
«Ливерпуль» сыграет в гостях с «Тоттенхэмом» в 17-м туре АПЛ.
Матч пройдет на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 20:30 по московскому времени.
Премьер-лига Англия (АПЛ). 17 тур
20 декабря 17:30, Тоттенхэм Хотспур Стэдиум
«Ньюкасл» против «Челси». Кто победит?2488 голосов
Ньюкасл
Будет ничья
Челси
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости