«Тоттенхэм» – «Ливерпуль». Онлайн-трансляция начнется в 20:30

«Ливерпуль» сыграет с «Тоттенхэмом».

«Ливерпуль » сыграет в гостях с «Тоттенхэмом» в 17-м туре АПЛ.

Матч пройдет на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 20:30 по московскому времени.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ