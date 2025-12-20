Кержаков о переписанном на него голе: «Не сомневался, что в ФИФА работают люди, разбирающиеся в футболе. Хочу весной отыграть весь матч за сборную»

Александр Кержаков высказался о ситуации с переписанным на него голом.

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков прокомментировал решение ФИФА записать на него еще один гол.

Ранее ФИФА подтвердила , что Александр Кержаков , а не Андрей Аршавин забил за сборную России в товарищеском матче с Германией (2:2) в 2005 году. Если РФС подтвердит это, Артем Дзюба перестанет быть единоличным рекордсменом сборной – у них с Кержаковым будет по 31 голу.

«Я не сомневался в компетентности ФИФА и что там работают люди, которые разбираются в футболе и без труда могут отличить авторов забитых мячей. Тему поддержало большое количество болельщиков, было очень приятно.

Разговоры в СМИ о моем вызове [в сборную России] были и этой весной, но в матче с Гренадой я довольствовался лишь символическим ударом по мячу. Исходя из этого, следующей весной я хочу отыграть весь матч целиком», – сказал Кержаков.