Кубок Франции. «Ланс» против «Феньи-Ольнуа», «ПСЖ» Сафонова сыграет с «Фонтене» в субботу, «Монако» Головина встретится с «Осером» в воскресенье

Во Франции пройдут матчи 1/32 финала Кубка страны.

В пятницу в 1/32 финала Кубка Франции «Ланс» примет на своем поле «Феньи-Ольнуа».

В субботу «ПСЖ» Матвея Сафонова сыграет на выезде с «Фонтене».

В воскресенье «Монако» Александра Головина встретится с «Осером», «Марсель» сыграет с «Бурк-ан-Бресс».

Кубок Франции

1/32 финала

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.

