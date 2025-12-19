  • Спортс
  Кубок Франции. «Ланс» против «Феньи-Ольнуа», «ПСЖ» Сафонова сыграет с «Фонтене» в субботу, «Монако» Головина встретится с «Осером» в воскресенье
Кубок Франции. «Ланс» против «Феньи-Ольнуа», «ПСЖ» Сафонова сыграет с «Фонтене» в субботу, «Монако» Головина встретится с «Осером» в воскресенье

Во Франции пройдут матчи 1/32 финала Кубка страны.

В пятницу в 1/32 финала Кубка Франции «Ланс» примет на своем поле «Феньи-Ольнуа». 

В субботу «ПСЖ» Матвея Сафонова сыграет на выезде с «Фонтене». 

В воскресенье «Монако» Александра Головина встретится с «Осером», «Марсель» сыграет с «Бурк-ан-Бресс». 

Кубок Франции

1/32 финала

Кубок Франции. 1/32 финала
19 декабря 19:45, Stade René Fenouillère
Авранш
Не начался
Брест
Кубок Франции. 1/32 финала
19 декабря 19:45, Stade Massabielle
Лез-Эрбье
Не начался
Анже
Кубок Франции. 1/32 финала
19 декабря 20:00, Болларт-Делелис
Ланс
Не начался
Феньи-Ольнуа
Кубок Франции. 1/32 финала
20 декабря 14:30, Stade Municipal
Бисхайм
Не начался
Мец
Кубок Франции. 1/32 финала
20 декабря 14:30, Stade Robert Bobin
Гозье
Не начался
Лорьян
Кубок Франции. 1/32 финала
20 декабря 17:00, Stade de Balmont
Спортинг Лион
Не начался
Тулуза
Кубок Франции. 1/32 финала
20 декабря 17:00, Stade Paul Gasser
Раон
Не начался
Париж
Кубок Франции. 1/32 финала
20 декабря 20:00, Стад ля Божуар
Фонтене
Не начался
ПСЖ
Кубок Франции. 1/32 финала
21 декабря 13:45, Альянц Ривьера
Ницца
Не начался
Сент-Этьен
Кубок Франции. 1/32 финала
21 декабря 13:45, Аббе-Дешам
Осер
Не начался
Монако
Кубок Франции. 1/32 финала
21 декабря 13:45, Ля Мено
Страсбур
Не начался
Дюнкерк
Кубок Франции. 1/32 финала
21 декабря 13:45, Stade Guy Piriou
Конкарно
Не начался
Нант
Кубок Франции. 1/32 финала
21 декабря 13:45, Stade Marcel-Verchère
Бурк-ан-Бресс
Не начался
Марсель
Кубок Франции. 1/32 финала
21 декабря 16:30, Роазон Парк
Ренн
Не начался
Ле-Сабль
Кубок Франции. 1/32 финала
21 декабря 16:30, Стад Океан
Гавр
Не начался
Амьен
Кубок Франции. 1/32 финала
21 декабря 20:00, Групама Стэдиум
Лион
Не начался
Сен-Сир

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Кубка Франции

Статистика Кубка Франции

Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...33090 голосов
Точно основной в «ПСЖ»Матвей Сафонов
Продолжит играть, но еще не 1-й номерПСЖ
Все равно 2-й номерЛюка Шевалье
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
