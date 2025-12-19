Кубок Франции. «Ланс» против «Феньи-Ольнуа», «ПСЖ» Сафонова сыграет с «Фонтене» в субботу, «Монако» Головина встретится с «Осером» в воскресенье
Во Франции пройдут матчи 1/32 финала Кубка страны.
В пятницу в 1/32 финала Кубка Франции «Ланс» примет на своем поле «Феньи-Ольнуа».
В субботу «ПСЖ» Матвея Сафонова сыграет на выезде с «Фонтене».
В воскресенье «Монако» Александра Головина встретится с «Осером», «Марсель» сыграет с «Бурк-ан-Бресс».
1/32 финала
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...33090 голосов
Точно основной в «ПСЖ»
Продолжит играть, но еще не 1-й номер
Все равно 2-й номер
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости