  Фанаты «Реала» освистывали Винисиуса после замены в матче с «Севильей», пока вингер покидал поле
Фанаты «Реала» освистывали Винисиуса после замены в матче с «Севильей», пока вингер покидал поле

Болельщики «Реала» освистали Винисиуса Жуниора в матче с «Севильей».

Болельщики «Реала» освистали Винисиуса Жуниора после его замены на 83-й минуте матча с «Севильей» (2:0). 

После того, как было объявлено о замене, вингер передал капитанскую повязку Тибо Куртуа и направился к бровке. Пока Винисиус покидал поле, с трибун раздавался свист.

Бразилец не делал жестов в сторону болельщиков и никак не реагировал на поведение трибун. 

Винисиус не забивает 17 матчей – больше двух месяцев

