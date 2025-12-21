Фанаты «Реала» освистывали Винисиуса после замены в матче с «Севильей», пока вингер покидал поле

Болельщики «Реала» освистали Винисиуса Жуниора в матче с «Севильей».

Болельщики «Реала » освистали Винисиуса Жуниора после его замены на 83-й минуте матча с «Севильей» (2:0).

После того, как было объявлено о замене, вингер передал капитанскую повязку Тибо Куртуа и направился к бровке. Пока Винисиус покидал поле, с трибун раздавался свист.

Бразилец не делал жестов в сторону болельщиков и никак не реагировал на поведение трибун.

Винисиус не забивает 17 матчей – больше двух месяцев