Фанаты «Реала» освистывали Винисиуса после замены в матче с «Севильей», пока вингер покидал поле
Болельщики «Реала» освистали Винисиуса Жуниора в матче с «Севильей».
Болельщики «Реала» освистали Винисиуса Жуниора после его замены на 83-й минуте матча с «Севильей» (2:0).
После того, как было объявлено о замене, вингер передал капитанскую повязку Тибо Куртуа и направился к бровке. Пока Винисиус покидал поле, с трибун раздавался свист.
Бразилец не делал жестов в сторону болельщиков и никак не реагировал на поведение трибун.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: As
