Экс-жена Вовченко отсудила 10 млн рублей у форварда «Металлурга»: «Мы идем на апелляцию и хотим полную сумму взыскания»

Яна, бывшая жена нападающего «Металлурга » Даниила Вовченко , отсудила 10 миллионов рублей у хоккеиста.

«Сегодня я стала богаче на десятку. Устроит ли меня это? Нет. Мы идем на апелляцию и хотим полную сумму взыскания», – рассказала женщина в социальной сети.

Вовченко подчеркнула, что намерена направить полученные средства на развитие собственного бизнеса. По ее словам, эти деньги должны стать основой пассивного дохода.

В материалах также опровергается образ «неработающей жены», который, по словам адвоката, сторона форварда пыталась сформировать в суде. В документах говорится, что Яна Вовченко в период брака работала с 8:00 до 21:00-23:00, вела быт, обеспечивала дом и нередко переводила деньги супругу, в то время как он вкладывал средства в строительство дома.

Бракоразводный процесс между супругами начался в 2024 году после того, как Яна узнала об изменах. Согласно ее иску, хоккеист спал с ее клиентками и подругами.

При этом сам игрок в заявлении указал, что причиной развода стало нежелание спутницы переезжать в Магнитогорск. Даниил и Яна жили вместе четыре года.

