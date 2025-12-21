  • Спортс
  В матчах «Реала» было 12 удалений в сезоне Ла Лиги – больше всех. В играх с участием «Овьедо» – 8
В матчах «Реала» было показано 12 красных карточек в текущем сезоне Ла Лиги – больше, чем с участием любого другого клуба Примеры. Игроков «Мадрида» удаляли 5 раз, их соперников – 7.

Второе место по этому показателю у «Овьедо» – в играх с его участием было показано 8 красных карточек.

Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...38088 голосов
Точно основной в «ПСЖ»Матвей Сафонов
Продолжит играть, но еще не 1-й номерПСЖ
Все равно 2-й номерЛюка Шевалье
Агуме о судействе после 0:2 от «Реала»: «Каждый год одно и то же в этих матчах. Много спорных эпизодов. «Севилья» заслужила большего»
вчера, 22:41
Родриго должны были удалять после фола на Маркао из «Севильи», считает экс-судья Итурральде: «Игрок «Реала» втыкается в него шипами. Учитывая, что у него уже была желтая – это вторая»
вчера, 21:43Фото
Маркао получил две желтые в матче с «Реалом». Защитник «Севильи» сфолил на Родриго в 1-м тайме и на Беллингеме во 2-м
вчера, 21:36
Чем занимаются легенды футбола нулевых на пенсии? Разбираемся в новом тесте
12 минут назадТесты и игры
«Зениту» интересен Леонардо из «Аль-Хилаля». Форвард и саудовцы против трансфера (Legalbet)
46 минут назад
Алонсо про 2:0 с «Севильей»: «Реал» играет не на своем уровне, и мы хотим это исправить. Благодаря последним победам начнем год с возможностью побороться за все трофеи»
вчера, 23:08
Артета про 1:0 с «Эвертоном»: «Были отрезки, когда «Арсенал» доминировал, но мало создавал. Я рад победе и поздравляю «Эвертон» с прекрасным стадионом – у меня от его красоты мурашки»
вчера, 22:57
Агуме о судействе после 0:2 от «Реала»: «Каждый год одно и то же в этих матчах. Много спорных эпизодов. «Севилья» заслужила большего»
вчера, 22:41
Винисиус убрал фото с футболкой «Реала» и оставил многоточие в инстаграме после игры с «Севильей». Не забивающего с октября вингера заменили на 83-й минуте
вчера, 22:38Фото
Тест для тех, кто смотрел АПЛ еще до прихода Пепа. Справится не каждый
вчера, 22:30Тесты и игры
Мбаппе в стиле Роналду отпраздновал повторение рекорда по голам за «Реал» за год: «Повторить достижение кумира, лучшего игрока в истории клуба... Он стал моим другом, хотел передать привет»
вчера, 22:28
Фанаты «Реала» освистывали Винисиуса после замены в матче с «Севильей», пока вингер покидал поле
вчера, 22:24
Винисиус не забивает 17 матчей – больше двух месяцев
вчера, 22:15
Заур Тедеев: «Детский тренер должен быть умнее, чем тренер команды мастеров. Ошибки на юношеском уровне могут иметь роковые последствия для становления игрока»
18 минут назад
Круговой – болельщикам ЦСКА: «Пусть будущий год будет еще лучше предыдущего!»
33 минуты назад
Спаллетти о 2:1 с «Ромой»: «Юве» хотел большего. Попытаемся вернуть утраченные позиции»
сегодня, 01:59
Карасева оставили в элитной группе судей УЕФА. Егорова, Сухого и Шафеева включили во вторую
сегодня, 01:42
«ПСЖ» выиграл 50 матчей за год – рекорд для клубов Лиги 1
сегодня, 01:27
Мбаппе забил 66 голов за «Реал» и Францию в 2025 году
сегодня, 01:14
«Арсенал» одолел «Эвертон» благодаря голу Дьокереша с пенальти – 1:0
вчера, 22:01
Кубок Франции. «ПСЖ» Сафонова разгромил «Фонтене», «Монако» Головина встретится с «Осером» в воскресенье
вчера, 21:52
«ПСЖ» разгромил «Фонтене» – 4:0. Рамуш сделал дубль, у Дембеле гол с пенальти и ассист Дуэ
вчера, 21:52
«Ювентус» обыграл «Рому» благодаря голам Опенда и Консейсау – 2:1
вчера, 21:38