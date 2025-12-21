В матчах «Реала» было 12 удалений в сезоне Ла Лиги – больше всех. В играх с участием «Овьедо» – 8
В матчах «Реала» было 12 удалений в сезоне Ла Лиги – больше всех.
В матчах «Реала» было показано 12 красных карточек в текущем сезоне Ла Лиги – больше, чем с участием любого другого клуба Примеры. Игроков «Мадрида» удаляли 5 раз, их соперников – 7.
Второе место по этому показателю у «Овьедо» – в играх с его участием было показано 8 красных карточек.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Opta
