5

Люсьен Агуме раскритиковал судейство в матче с «Реалом».

Полузащитник «Севильи» Люсьен Агуме критически оценил работу арбитра Алехандро Муньиса в матче с «Реалом» (0:2) в 17-м туре Ла Лиги

«Сегодня мы вышли играть в свою игру. Было много спорных эпизодов с судейством. Лучше мне промолчать, а то могу сказать лишнее... Вечно одна и та же история. Каждый год одно и то же в этих матчах.

Есть вещи, которые нам неподвластны, но которые мы пытаемся решить на поле. Есть решения, которые я не понимаю... Мы все их видели.

Я доволен партнерами и тем, что мы сделали. Мы заслужили большего», – сказал Люсьен Агуме

Родриго должны были удалять после фола на Маркао из «Севильи», считает экс-судья Итурральде: «Игрок «Реала» втыкается в него шипами. Учитывая, что у него уже была желтая – это вторая»

Маркао получил две желтые в матче с «Реалом». Защитник «Севильи» сфолил на Родриго в 1-м тайме и на Беллингеме во 2-м

Мбаппе повторил рекорд Роналду по голам в «Реале» за год – по 59 мячей. Килиан забил «Севилье» с пенальти на 86-й, еще один отменили на 90-й

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: As
