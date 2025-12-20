0

«Реал» – «Севилья». Онлайн-трансляция начнется в 23:00

«Реал» сыграет с «Севильей».

«Реал» примет «Севилью» в 17-м туре Ла Лиги.

Матч пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 23:00 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
