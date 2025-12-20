Экс-жена Вовченко о матери хоккеиста: «Говорила: «Надо ехать в Магнитогорск, чтобы он не сторчался, пасти его от баб». Родила бы я от наркомана и сидела молча с ребеночком. Удобная жена!»

Бывшая жена Вовченко: мы в этот мир пришли не ваших сыновей допинывать за вами.

Яна, бывшая жена нападающего «Металлурга» Даниила Вовченко , высказалась о маме хоккеисты.

«Мать его говорила: «Яночка, спаси его. Яна, надо меньше работать. Яна, надо ехать в Магнитогорск, чтобы он не сторчался, там пасти его от баб. Надо родить, ребенок его изменит».

А сама сидит, скриншоты пилит, как я свои же деньги в браке трачу. Высказывает мне, как я больно хорошо живу, что надо мне тоже в дом вложиться, который она на себя впоследствии оформит.

Родила б я от наркомана, поехала бы в Магнитку, потеряла б всю карьеру и сидела бы молчала с ребеночком. Удобная жена!

Сама ему роди и сама следи за его женщинами! Свою жизнь ты на это и поменяла. Никто не будет воспитывать ваших сыночек. Никто не будет снимать их с баб, лечить их, спасать их. Смотреть, поменял ли он трусики за семь дней, пока за гаражом испражнялся.

Мы не ваши мамы! Мы не обязаны вас пестовать! Мы женщины взрослые, у нас есть свои родители, свои карьеры, свои цели.

Мы в этот мир пришли не ваших сыновей допинывать за вами, а жить с мужчинами с большой буквы, с которыми как за каменной стеной. От которых рожают, которым супы варят, которых уважают», – написала Яна в социальной сети.

