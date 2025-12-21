«Зенит» отдаст за Дивеева 3-5 млн евро и Гонду. Сделка согласована на 90% (Андрей Панков)

«Зенит» и ЦСКА на 90% договорились об обмене Дивеева на Гонду.

«Зенит» близок к подписанию Игоря Дивеева .

Как передают «Бомбардир» и «Футбол 24» , инсайдер Андрей Панков в эфире телеграм-канала «Удар Эджуке» сообщил, что петербуржцы заплатят за защитника от трех до пяти миллионов евро и отдадут ЦСКА форварда Лусиано Гонду .

Утверждается, что сделка согласована на 90% и устраивает все стороны.

