«Зенит» отдаст за Дивеева 3-5 млн евро и Гонду. Сделка согласована на 90% (Андрей Панков)
«Зенит» и ЦСКА на 90% договорились об обмене Дивеева на Гонду.
«Зенит» близок к подписанию Игоря Дивеева.
Как передают «Бомбардир» и «Футбол 24», инсайдер Андрей Панков в эфире телеграм-канала «Удар Эджуке» сообщил, что петербуржцы заплатят за защитника от трех до пяти миллионов евро и отдадут ЦСКА форварда Лусиано Гонду.
Утверждается, что сделка согласована на 90% и устраивает все стороны.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Бомбардир»
