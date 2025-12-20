«Так сдать элемент, просто сдать его». Галлямов – после падения Мишиной с выброса и серебра на чемпионате России
Галлямов о падении Мишиной с выброса: так сдать элемент, просто сдать его.
Фигурист Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, прокомментировал прокат произвольной программы на чемпионате России.
В конце проката Мишина упала с выброса. Пара заняла второе место, победу с преимуществом 0,66 балла одержали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
«Так сдать элемент, просто сдать его», – сказал Галлямов в кисс-энд-крае.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости