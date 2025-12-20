«Так сдать элемент, просто сдать его». Галлямов – после падения Мишиной с выброса и серебра на чемпионате России

Галлямов о падении Мишиной с выброса: так сдать элемент, просто сдать его.

Фигурист Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, прокомментировал прокат произвольной программы на чемпионате России. В конце проката Мишина упала с выброса. Пара заняла второе место, победу с преимуществом 0,66 балла одержали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский . «Так сдать элемент, просто сдать его», – сказал Галлямов в кисс-энд-крае.