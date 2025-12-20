54

«Так сдать элемент, просто сдать его». Галлямов – после падения Мишиной с выброса и серебра на чемпионате России

Фигурист Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, прокомментировал прокат произвольной программы на чемпионате России.

В конце проката Мишина упала с выброса. Пара заняла второе место, победу с преимуществом 0,66 балла одержали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский

«Так сдать элемент, просто сдать его», – сказал Галлямов в кисс-энд-крае. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
