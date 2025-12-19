Лыжи. Кубок России. Сорина, Ступак, Пеклецова, Фалеева и Баранова пробегут спринт классикой
20 декабря на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Ижевске пройдет женский классический спринт.
ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам-2025/26
4-й этап
Ижевск
Женщины
Спринт, классический стиль
Начало квалификации – 10.30 по московскому времени, начало финалов – 12.30 по московскому времени
Прямая трансляция – Матч! Арена (квалификация), Матч ТВ (финалы)
Старт-лист
4. Екатерина Булычева
5. Юлия Ступак
6. Ольга Сергеева
8. Полина Порошкина
10. Екатерина Мегедь
12. Алена Баранова
14. Дарья Канева
15. Екатерина Евтягина
16. Мария Крамаренко
18. Наталья Крамаренко
19. Елизавета Маслакова
20. Лилия Васильева
21. Лидия Горбунова
27. Анастасия Кириллова
29. Алиса Жамбалова
30. Ольга Царева
31. Арина Каличева
