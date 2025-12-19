  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Лыжи. Кубок России. Сорина, Ступак, Пеклецова, Фалеева и Баранова пробегут спринт классикой
0

Лыжи. Кубок России. Сорина, Ступак, Пеклецова, Фалеева и Баранова пробегут спринт классикой

Сорина, Фалеева и Ступак пробегут спринт классикой на Кубке России по лыжам.

20 декабря на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Ижевске пройдет женский классический спринт.

ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам-2025/26

4-й этап

Ижевск

Женщины

Спринт, классический стиль

Начало квалификации – 10.30 по московскому времени, начало финалов – 12.30 по московскому времени

Прямая трансляция – Матч! Арена (квалификация), Матч ТВ (финалы)

Старт-лист

2. Екатерина Никитина

3. Татьяна Сорина

4. Екатерина Булычева

5. Юлия Ступак

6. Ольга Сергеева

7. Екатерина Смирнова

8. Полина Порошкина

9. Алина Пеклецова

10. Екатерина Мегедь

11. Анастасия Доценко

12. Алена Баранова

13. Елизавета Пантрина

14. Дарья Канева

15. Екатерина Евтягина

16. Мария Крамаренко

17. Анастасия Кулешова

18. Наталья Крамаренко

19. Елизавета Маслакова

20. Лилия Васильева

21. Лидия Горбунова

22. Христина Мацокина

26. Анастасия Фалеева

27. Анастасия Кириллова

28. Евгения Крупицкая

29. Алиса Жамбалова

30. Ольга Царева

31. Арина Каличева

Полный старт-лист – здесь.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
logoЮлия Ступак (Белорукова)
logoТатьяна Сорина (Алешина)
logoЕкатерина Никитина
logoАлина Пеклецова
logoАнастасия Доценко
logoЕкатерина Смирнова
logoЕлизавета Пантрина (Бекишева)
logoАнастасия Кулешова (Седова)
logoЛидия Горбунова (Дуркина)
logoАнастасия Фалеева
logoХристина Мацокина
logoЕвгения Крупицкая
logoАлиса Жамбалова
logoАлена Баранова
Екатерина Мегедь
Ольга Сергеева
Ольга Царева
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoЛилия Васильева
logoКубок России
logoДарья Канева
Полина Порошкина
logoАрина Каличева
Мария Крамаренко
Анастасия Кириллова
Наталья Крамаренко
Екатерина Булычева
лыжные гонки
logoЕлизавета Маслакова
Екатерина Евтягина
результаты
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Крупицкая лидирует, Пеклецова – 2-я, Жамбалова – 3-я, Степанова – 5-я
14 декабря, 13:04
❄️ Лыжи. Кубок России. Степанова победила в коньковом спринте, Баранова – 2-я, Ступак – 3-я
13 декабря, 09:40
❄️ Лыжи. Кубок России. Пеклецова выиграла классическую «разделку» на 10 км, Степанова – 2-я, Крупицкая – 3-я
11 декабря, 07:16
Главные новости
Дмитрий Васильев: «Жаль, что спортсмены вовлекаются в политический процесс. У Клэбо в голове такая каша, что он сам не понимают, что говорит»
сегодня, 14:27
МОК пригласил на Олимпиаду-2026 российского ски-альпиниста Никиту Филиппова
сегодня, 13:32
Савелий Коростелев: «После «Тур де Ски» продолжим участвовать в этапах Кубка мира и готовиться в Европе – вплоть до Олимпиады»
сегодня, 11:37
Савелий Коростелев: «В Давосе бежал на паре лыж, которая была отмыта от фтора. Никаких проблем с фтором не было, теперь на этот счет нет опасений»
сегодня, 11:24
Журова о словах Клэбо: «Это называется – хочу быть и красивым, и умным, выскажусь нейтральненько, чтобы не осудили за поддержку России»
сегодня, 10:37
Расписание трансляций четвертого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Ижевске
вчера, 06:01
Йоханнес Клэбо: «Я бы с удовольствием соревновался с русскими. Но чувствую, что наступил момент, когда политика пересекается со спортом»
сегодня, 06:42
Юрий Бородавко: «До полноценного возвращения нам еще очень и очень далеко. Не хотят нас видеть в мировом спорте»
сегодня, 06:21
Горные лыжи. Кубок мира. Одерматт победил в скоростном спуске, фон Алльмен – 2-й, Парис – 3-й
вчера, 19:23
Александр Тихонов: «Коростелев и Непряева могут побороться за медали Олимпиады. Времени на подготовку мало, но шансы есть»
вчера, 18:18
Ко всем новостям
Последние новости
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Соловьев – 2-й, Большунов – 3-й
14 декабря, 13:09
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Крупицкая лидирует, Пеклецова – 2-я, Жамбалова – 3-я, Степанова – 5-я
14 декабря, 13:04
Ишмуратова о 25-м месте Коростелева в «разделке»: «Неплохое начало, программа-минимум выполнена»
14 декабря, 13:03
Крянин о допуске лыжников: «Хорошо, что предоставляется возможность выступать даже в этих сложных условиях»
10 декабря, 13:35
Большунов получил предупреждение за нарушение вида хода в масс-старте на Кубке России в Тюмени
7 декабря, 16:47
Александр Легков: «Надеюсь, лыжники поедут и на международные соревнования, и на Олимпиаду»
2 декабря, 11:14
Вероника Логинова: «РУСАДА вышло на новый уровень. Делаем даже больше, чем требуют документы по антидопинговой деятельности»
19 ноября, 18:57
Федор Конюхов: «Российских спортсменов не ждут на международных турнирах. Потому что знают: если приедут русские, то выиграют»
15 ноября, 09:52
«FIS будет стоять на своем. Но надо пытаться и использовать все возможности». Лыжница Медведева об апелляции россиян в CAS
7 ноября, 13:00
FIS сообщила об отмене этапа Кубка мира по фристайлу в шведском Идре
25 октября, 07:15