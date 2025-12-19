Лыжи. Кубок России. Сорина, Ступак, Пеклецова, Фалеева и Баранова пробегут спринт классикой

Сорина, Фалеева и Ступак пробегут спринт классикой на Кубке России по лыжам.

20 декабря на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Ижевске пройдет женский классический спринт.

ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам-2025/26

4-й этап

Ижевск

Женщины

Спринт, классический стиль

Начало квалификации – 10.30 по московскому времени, начало финалов – 12.30 по московскому времени

Прямая трансляция – Матч! Арена (квалификация), Матч ТВ (финалы)

Старт-лист

2. Екатерина Никитина

3. Татьяна Сорина

4. Екатерина Булычева

5. Юлия Ступак

6. Ольга Сергеева

7. Екатерина Смирнова

8. Полина Порошкина

9. Алина Пеклецова

10. Екатерина Мегедь

11. Анастасия Доценко

12. Алена Баранова

13. Елизавета Пантрина

14. Дарья Канева

15. Екатерина Евтягина

16. Мария Крамаренко

17. Анастасия Кулешова

18. Наталья Крамаренко

19. Елизавета Маслакова

20. Лилия Васильева

21. Лидия Горбунова

22. Христина Мацокина

26. Анастасия Фалеева

27. Анастасия Кириллова

28. Евгения Крупицкая

29. Алиса Жамбалова

30. Ольга Царева

31. Арина Каличева

Полный старт-лист – здесь .