18

Петросян упала с четверного тулупа, сделала «бабочку» на тулупе и степ-аут на тройном акселе в произвольной программе на ЧР

Аделия Петросян с ошибками исполнила произвольную на чемпионате России.

Фигуристка Аделия Петросян допустила ошибки в произвольной программе на чемпионате России.

Петросян прыгнула тройной аксель со степ-аутом, упала с четверного тулупа, затем сделала «бабочку» – двойной тулуп вместо четверного. 

Затем фигуристка прыгнула тройной риттбергер, секвенцию из тройного лутца и двух двойных акселей и два каскада тройной флип – тройной тулуп. Дорожки и вращения Петросян исполнила на четвертый уровень. 

Петросян получила за произвольную программу 149,43 балла (80,24 за технику). По сумме двух программ она набрала 235,95 балла и заняла первое место. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
logoсборная России
женское катание
logoАделия Петросян
logoчемпионат России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
⚡ Чемпионат России. Петросян победила, Двоеглазова – 2-я, Захарова – 3-я
9 минут назад
Тарасова о короткой программе: «Гуменник был безошибочно красив, точен с музыкой и прекрасен с элементами. Смотрела бы на него и смотрела»
сегодня, 11:23
У Аделии Петросян на экране телефона стоит фото золотой олимпийской медали
сегодня, 11:15Фото
Главные новости
Ученицы Этери Тутберидзе выиграли чемпионат России в женском одиночном катании 11-й раз подряд
1 минуту назад
Аделия Петросян стала трехкратной чемпионкой России
2 минуты назад
⚡ Чемпионат России. Петросян победила, Двоеглазова – 2-я, Захарова – 3-я
9 минут назад
Илья Авербух: «У Галлямова есть претензии к судейству? Если пара допускает ошибку в прокате, винить в итоговом положении она может только себя»
20 минут назад
Гущина о чемпионате России: «Обидно, что не получилось – была готова хорошо. Наверное, могу похвалить себя за короткую, за произвольную – нет»
25 минут назад
Захарова прыгнула два четверных тулупа, Двоеглазова – четверной лутц, Хуснутдинова – два тройных акселя в произвольной на чемпионате России
34 минуты назад
Софья Муравьева: «Очень рада и благодарна, что сегодня все так складывается. Помогла работа, которую я проводила в тренировочном процессе»
37 минут назад
Анастасия Мишина: «Считаю, что искусственный интеллект сильно мог бы помочь технической бригаде»
39 минут назад
Татьяна Навка: «Если бы сейчас у Синициной и Кацалапова была возможность участвовать в Олимпиаде, они бы боролись за призовые места»
50 минут назад
Александр Галлямов: «Когда у меня что-то не получается в спорте, мне всегда очень обидно, очень неприятно. Потому что я стараюсь»
53 минуты назад
Ко всем новостям
Последние новости
«Мы расстроены, потому что показываем только регресс по ходу сезона». Мухортова и Евгеньев после 5-го места на чемпионате России
сегодня, 16:56
Екатерина Миронова: «Эмоций после выступления на ЧР абсолютно не было – выложились на 100%, а результат такой, какой есть»
сегодня, 12:57
«Понимаем, что вся работа проделана не зря, это мотивирует двигаться вперед». Щербакова и Гончаров о 5-м месте на чемпионате России
сегодня, 12:50
Дмитрий Студеникин: «Нам еще расти и расти. Лет десять покатаемся еще»
сегодня, 12:30
Елизавета Куликова: «Рада, что смогла откатать на максимум по эмоциям и прыжкам»
вчера, 17:13
Алексей Ягудин: «Ксения Синицына – Майя Плисецкая фигурного катания»
вчера, 17:03
Кто от России допущен на Олимпиаду-2026 в Милан: фигуристы Гуменник и Петросян подтвердили участие, список обновляется
вчера, 13:30
Туктамышева о работе на финале Гран-при в Японии: «Нужно было снимать влоги, интервью, готовиться к ним. Это оказалось совсем не просто»
вчера, 12:55
🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: кто из фаворитов проиграет чемпионат России-2025? Наши прогнозы
18 декабря, 10:09
Куница – Самбуеву: «Нам с Аленой очень понравилось, как ты катаешься. Надо просто это делать с холодной головой»
6 декабря, 20:16