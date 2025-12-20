Петросян упала с четверного тулупа, сделала «бабочку» на тулупе и степ-аут на тройном акселе в произвольной программе на ЧР
Аделия Петросян с ошибками исполнила произвольную на чемпионате России.
Фигуристка Аделия Петросян допустила ошибки в произвольной программе на чемпионате России.
Петросян прыгнула тройной аксель со степ-аутом, упала с четверного тулупа, затем сделала «бабочку» – двойной тулуп вместо четверного.
Затем фигуристка прыгнула тройной риттбергер, секвенцию из тройного лутца и двух двойных акселей и два каскада тройной флип – тройной тулуп. Дорожки и вращения Петросян исполнила на четвертый уровень.
Петросян получила за произвольную программу 149,43 балла (80,24 за технику). По сумме двух программ она набрала 235,95 балла и заняла первое место.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
