Симонс удален в 1-м тайме игры с «Ливерпулем». Хавбек «Тоттенхэма» наступил ван Дейку на голень

Симонс получил красную за фол на ван Дейке.

Хави Симонс удален в 1-м тайме матча с «Ливерпулем ».

Полузащитник «Тоттенхэма », прессингуя защитника мерсисайдцев Вирджила ван Дейка на 30-й минуте матча АПЛ , шипами наступил тому на заднюю часть голени.

Главный судья Джон Брукс сперва показал хавбеку «шпор» желтую карточку, но после изучения повтора изменил решение и достал красную.

Изображение: кадр из трансляции Setanta Sports