Симонс удален в 1-м тайме игры с «Ливерпулем». Хавбек «Тоттенхэма» наступил ван Дейку на голень
Симонс получил красную за фол на ван Дейке.
Хави Симонс удален в 1-м тайме матча с «Ливерпулем».
Полузащитник «Тоттенхэма», прессингуя защитника мерсисайдцев Вирджила ван Дейка на 30-й минуте матча АПЛ, шипами наступил тому на заднюю часть голени.
Главный судья Джон Брукс сперва показал хавбеку «шпор» желтую карточку, но после изучения повтора изменил решение и достал красную.
Изображение: кадр из трансляции Setanta Sports
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
