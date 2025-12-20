  • Спортс
  Призер чемпионата мира Шамиль Мамедов перейдет в Болгарию. Он был единственным российским борцом в заявке на Олимпиаду-2024, но не смог там выступить
6

Призер чемпионата мира по борьбе Шамиль Мамедов будет выступать за Болгарию.

Бронзовый призер чемпионата мира-2023 и двукратный чемпион России по вольной борьбе Шамиль Мамедов будет выступать за Болгарию.

«Хочу поделиться важной новостью: со следующего сезона я буду представлять сборную Болгарии. Большое спасибо за доверие и возможность выступать и бороться за Болгарию – буду делать все, чтобы оправдать ожидания. Также хочу выразить благодарность ФСБР (Федерацию спортивной борьбы России – Спортс’’), всему тренерскому штабу, а также всем ребятам, с кем мы вместе работали и прошли большой путь за эти годы. Спасибо за поддержку, опыт и веру!» – написал 24-летний Мамедов в соцсети.

Президент ФСБР Михаил Мамиашвили в комментарии для ТАСС отметил, что спортсмен настаивал на переходе.

«Он категорически настаивал. Эти переходы есть и будут. Здесь важны интересы национальной команды и мотивация. Мамедов – способный борец, отбирался в команду в прошлом олимпийском цикле», – сказал Мамиашвили.

Ранее Мамиашвили анонсировал беспрецедентные меры в части переходов российских борцов в другие страны и запрет немотивированной смены спортивного гражданства.

В прошлом году Мамедов был единственным из российских борцов, кто вошел в заявку на летнюю Олимпиаду-2024 в Париже. Он согласился выступать в нейтральном статусе, но позже отказался от участия из-за травмы.

Еще минус олимпиец у России: он хотел в Париж, но боссы возмутились – и возникла травма

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: страница Шамиля Мамедова
Шамиль Мамедов
logoсборная России по борьбе
вольная борьба
logoМихаил Мамиашвили
ФСБР
logoОлимпиада-2024
натурализация
