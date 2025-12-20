«Это полный абсурд». Фигурист Галлямов после серебра на ЧР выложил гифку с Дрогба, недовольным судейством Эвребе
Фигурист Александр Галлямов после выступления на чемпионате России выложил гифку с футболистом Дидье Дрогба.
Сегодня на турнире в Санкт-Петербурге Галлямов взял серебро в паре с Анастасией Мишиной. Они уступили 0,66 балла Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому.
«Это полный абсурд», – написал Галлямов в своем телеграм-канале, показав отрывок из трансляции ответного полуфинала Лиги чемпионов 2009 года между «Барселоной» и «Челси» (1:1).
В той игре арбитр Том-Хеннинг Эвребе допустил несколько грубых ошибок, а нападающий лондонцев Дрогба назвал судейство «гребаным позором», прокричав эти слова в камеру. «Барселона» прошла в финал по итогу двух матчей и в дальнейшем выиграла турнир.
