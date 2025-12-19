  • Спортс
Кубок Содружества. Казакевич уйдет первой в гонке преследования, Терещенко – 2-й, Резцова – 3-й, Сливко – 4-й

Казакевич, Резцова и Сливко пробегут преследование на Кубке Содружества.

20 декабря на этапе Кубка Содружества по биатлону в Чайковском пройдет женская гонка преследования.

Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2025/26

3-й этап

Чайковский

Женщины, гонка преследования

Начало – 11.00 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ

Старт-лист

1. Ирина Казакевич

2. Инна Терещенко – 0,10

3. Кристина Резцова – 0,10

4. Виктория Сливко – 0,23

5. Анастасия Шевченко – 0,31

6. Наталия Шевченко – 0,54

7. Анастасия Томшина – 1,00

8. Тамара Дербушева – 1,06

9. Екатерина Мошкова – 1,22

10. Анна Грухвина – 1,33

11. Юлия Коваленко – 1,34

12. Полина Плюснина – 1,41

13. Елизавета Бурундукова – 1,46

14. Анна Сола (Беларусь) – 1,52

15. Анастасия Егорова – 2,02

16. Анастасия Гришина – 2,02

17. Алина Плицева – 2,04

18. Евгения Турикова – 2,09

24. Динара Смольская (Беларусь) – 2,26

25. Ирина Шаклеина (Беларусь) – 2,28

Расписание трансляций третьего этапа Кубка Содружества по биатлону в Чайковском

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс
