Кубок Содружества. Казакевич уйдет первой в гонке преследования, Терещенко – 2-й, Резцова – 3-й, Сливко – 4-й

20 декабря на этапе Кубка Содружества по биатлону в Чайковском пройдет женская гонка преследования.
Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2025/26
3-й этап
Чайковский
Женщины, гонка преследования
Начало – 11.00 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ
Старт-лист
2. Инна Терещенко – 0,10
3. Кристина Резцова – 0,10
4. Виктория Сливко – 0,23
5. Анастасия Шевченко – 0,31
6. Наталия Шевченко – 0,54
7. Анастасия Томшина – 1,00
8. Тамара Дербушева – 1,06
9. Екатерина Мошкова – 1,22
10. Анна Грухвина – 1,33
11. Юлия Коваленко – 1,34
12. Полина Плюснина – 1,41
13. Елизавета Бурундукова – 1,46
14. Анна Сола (Беларусь) – 1,52
15. Анастасия Егорова – 2,02
16. Анастасия Гришина – 2,02
17. Алина Плицева – 2,04
18. Евгения Турикова – 2,09
24. Динара Смольская (Беларусь) – 2,26
25. Ирина Шаклеина (Беларусь) – 2,28
