Винисиус не забивает 17 матчей – больше двух месяцев

Винисиус Жуниор не может забить с первой половины октября.

Сегодня вингер «Реала » отыграл 83 минуты против «Севильи» в Ла Лиге , но результативными действиями не отметился.

Последний его гол датирован 10 октября – тогда он в составе сборной Бразилии поразил ворота команды Южной Кореи. За клуб бразилец не забивает с 4 октября.

В 17 последних матчах у Винисиуса ни одного гола и всего три результативных паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .