Винисиус не забивает 17 матчей – больше двух месяцев
Винисиус Жуниор не может забить с первой половины октября.
Сегодня вингер «Реала» отыграл 83 минуты против «Севильи» в Ла Лиге, но результативными действиями не отметился.
Последний его гол датирован 10 октября – тогда он в составе сборной Бразилии поразил ворота команды Южной Кореи. За клуб бразилец не забивает с 4 октября.
В 17 последних матчах у Винисиуса ни одного гола и всего три результативных паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
