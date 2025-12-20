Ромеро удалили на 93-й минуте в матче с «Ливерпулем» за две желтые. Первую защитник «Тоттенхэма» получил за споры на 67-й, вторую – за отмашку

«Тоттенхэм» остался вдевятером в матче с «Ливерпулем».

Защитник «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро получил вторую желтую на 93-й минуте матча с «Ливерпулем » в АПЛ (1:2).

Аргентинец отмахнулся от Ибраима Конате , не сдержав эмоции после того, как оказался на газоне в ходе верховой борьбы с защитником мерсисайдцев.

Первую карточку судья Джон Брукс показал Ромеро на 67-й минуте, когда защитник выражал недовольство отсутствием реакции на толчок от Юго Экитике в момент удара форварда, после которого был забит второй гол «Ливерпуля».

До этого на 33-й минуте прямое удаление заработал полузащитник «Тоттенхэма» Хави Симонс за удар в голень Вирджилу ван Дейку.