Ромеро удалили на 93-й минуте в матче с «Ливерпулем» за две желтые. Первую защитник «Тоттенхэма» получил за споры на 67-й, вторую – за отмашку
«Тоттенхэм» остался вдевятером в матче с «Ливерпулем».
Защитник «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро получил вторую желтую на 93-й минуте матча с «Ливерпулем» в АПЛ (1:2).
Аргентинец отмахнулся от Ибраима Конате, не сдержав эмоции после того, как оказался на газоне в ходе верховой борьбы с защитником мерсисайдцев.
Первую карточку судья Джон Брукс показал Ромеро на 67-й минуте, когда защитник выражал недовольство отсутствием реакции на толчок от Юго Экитике в момент удара форварда, после которого был забит второй гол «Ливерпуля».
До этого на 33-й минуте прямое удаление заработал полузащитник «Тоттенхэма» Хави Симонс за удар в голень Вирджилу ван Дейку.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
